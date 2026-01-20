Cerro Porteño: Pesado debut para el campeón

Si bien el vigente campeón de nuestro fútbol conserva su estructura ganadora, la actualidad física del plantel no es la mejor, por el tardío inicio de la pretemporada.

El Ciclón deberá emplearse a fondo el fin de semana para salir airoso contra un rival calificado, cuya única contratación es el argentino Federico Carrizo, plenamente identificado con “la mitad más uno”. El Pachi no será de la partida, ya que se encuentra bajo cuidados médicos.

Para mañana está marcado el arribo del atacante Pablo Ezequiel Vegetti (37), por el que el club popular de Barrio Obrero realiza una erogación millonaria, considerando su avanzada edad, con tres años de contrato.

La dirigencia abrió el periodo de canje de las entradas para los socios para el cotejo contra el Guma. Luego se dará la venta de las localidades para el público en general.

La base de la escuadra dirigida por el uruguayo Jorge Rodrigo Bava es la misma que viene de igualar sin goles con San Lorenzo de Almagro, en Montevideo, con el volante Gastón Claudio Giménez como signo de interrogación por el golpe sufrido en la zona lumbar.

El desequilibrante Cecilio Domínguez, quien no participó de los duelos internacionales, se dispone a retornar por uno de los extranjeros, ya que en la competencia doméstica solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo. Lo más probable es que el “10” ingrese por Ignacio Aliseda.

Al menos para esta ronda inicial no se contempla la inclusión de un juvenil de entrada. En forma gradual irán entrando los chicos de la cantera para cumplir con el reglamento que establece la inclusión de un jugador nacido el 1 de enero de 2007 en adelante; es decir, sub 19.