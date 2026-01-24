Cerro Porteño levanta inhibiciones y habilita a sus nuevas figuras para el debut

Aunque la entidad de Barrio Obrero ya había cancelado sus obligaciones días atrás, la tranquilidad definitiva llegó este sábado pasado al mediodía. El nombre de Cerro Porteño fue retirado de la lista de clubes morosos en la plataforma de la FIFA, lo que permitió iniciar de inmediato los trámites protocolares ante la Asociación Paraguaya de Fútbol para formalizar las fichas de las nuevas incorporaciones. Este logro administrativo fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el Departamento de Fútbol y el Departamento Jurídico.

Con la habilitación en mano, el conductor azulgrana Jorge Bava podrá contar con tres de sus nuevas piezas para el debut en el Apertura. El comunicado oficial del club ratificó que el extremo colombiano Harold Santiago Mosquera, el mediapunta Mateo Klimowicz y el experimentado goleador Pablo Vegetti se encuentran debidamente inscriptos y habilitados. Los tres futbolistas formaron parte de la lista de concentrados y se perfilan como opciones inmediatas para saltar al campo de juego frente al Gumarelo.

A diferencia de sus compañeros, Cristhian Paredes no forma parte de esta primera convocatoria. El volante se encuentra bajo un régimen especial de reacondicionamiento físico, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo hasta que alcance su forma óptima en lo físico, postergando su debut oficial con la camiseta azulgrana. Con la vía administrativa libre, Cerro Porteño inicia su camino hacia la defensa del título, que tendrá de entrada el “duelo de campeones” ante Libertad.

El comunicado de Cerro Porteño