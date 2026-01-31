Blas Reguera asume la presidencia de Cerro Porteño con cifra récord de votos

El nuevo gobierno azulgrana, encabezado por Blas Reguera, se apoya en una estructura de vicepresidentes conformada por Rubén Recalde, Luis Ortega, Jorge Riquelme y Carolina De Bestard. En cuanto a la conformación de la mesa directiva, los miembros titulares que acompañarán la gestión son Gustavo Samaniego, Luis Lavigne, Federico Ferreira, José Jacquet, Aty Figueredo, Guido Báez y Enrique Biedermann.

Como miembros suplentes fueron electos Vilma Cáceres, Dani Da Rosa, Blas Ojeda y Víctor Ibarrola. Por su parte, la sindicatura del club quedó bajo la responsabilidad de Fredy Mongelós y Máximo Barreto como titulares, con el respaldo de César Martínez y Osvaldo Farres en la suplencia.

Un mapa político compartido

Bajo el estatuto de proporcionalidad, el nuevo mapa político del club integra a las dos fuerzas principales que compitieron en los comicios. El movimiento de Blas Reguera contará con cinco representantes directos en la Comisión Directiva: Gustavo Samaniego, Aty Figueredo, Luis Lavigne, José Jacquet y Enrique Biedermann.

Por su parte, el sector liderado por Carlos Rejala logró “incluir” dos miembros en la mesa de decisiones: Federico Ferreira, exmiembro de la hinchada organizada, y Guido Báez. Ambos se incorporan a la conducción como parte de la representación opositora que logró espacio en el nuevo gobierno del club, asegurando la pluralidad de voces en la institución.

Participación masiva de los socios

La Asamblea del Ciclón registró una concurrencia sin precedentes. En total, más de 11.000 asociados acudieron a votar, lo que representa aproximadamente el 74% de los 15.088 habilitados para sufragar. Este nivel de participación convierte a la jornada electoral en una de las más concurridas en la historia institucional del club, en el marco de unas elecciones que marcarán un antes y un después en Barrio Obrero.

Un resultado sin precedentes en el fútbol paraguayo

Blas Reguera no solo se convirtió en el nuevo titular azulgrana, sino que además estableció un hito en el deporte nacional al transformarse en el hombre más votado en asumir la conducción de un club deportivo en Paraguay. Reguera obtuvo cerca del 67% de los votos, una cifra que nunca antes había sido alcanzada por ningún dirigente deportivo en los registros del fútbol local.

La combinación de una participación récord, una ventaja amplia en el escrutinio y una fuerte presencia de distintos movimientos internos configura un escenario político que cierra un ciclo de 16 años y abre una nueva página en la historia de Cerro Porteño.