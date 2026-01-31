Carlos Rejala reconoce la victoria de Blas Reguera en un gesto de unidad azulgrana

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), el excandidato compartió un mensaje cargado de emotividad para cerrar una jornada democrática ejemplar: “Solo quiero decir GRACIAS de corazón a todos los que creyeron y acompañaron. Felicito a Blas Reguera y le deseo el mayor de los éxitos al frente del Club. Lo vivido con el Pueblo Azulgrana en todo este tiempo no lo olvidaré jamás. Este vínculo es eterno. ¡Vamos siempre CERRO PORTEÑO! Los quiero mucho”.

Este mensaje ratifica el clima de concordia que se vivió incluso durante el conteo de votos, donde ambos líderes demostraron que el bienestar de la institución está por encima. Con este respaldo simbólico de la oposición, Blas Reguera fue electo como nuevo presidente del Ciclón, imponiéndose con autoridad en unos comicios que registraron una participación histórica de los socios activos y vitalicios.

El líder del movimiento “Cerro Primero” asume así el mando de la entidad de Barrio Obrero, marcando el inicio de una nueva era institucional al suceder a Juan José Zapag, quien cierra un ciclo de 16 años al frente del club. El gesto de Rejala no solo facilita la transición, sino que sella una de las elecciones más civilizadas.