Cerro Porteño elige un nuevo presidente: elecciones EN VIVO

Elecciones de Cerro Porteño, en vivo

09:15 “Nosotros vamos a buscar la unidad”

Blas Reguera habló luego de votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

#EleccionesCCP | "NOSOTROS VAMOS A BUSCAR LA UNIDAD"



🔶El candidato a presidente por el movimiento Cerro Primero; Blas Reguera afirmó que sin importar el resultado de los comicios, de su parte van a buscar trabajar en unidad buscando el bien común para la institución.… pic.twitter.com/DjCBywCk2y — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 31, 2026

09:00 Así votó Blas Reguera en las elecciones

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño por el Movimiento Cerro Primero, votó en las elecciones del club en La Nueva Olla. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

#EleccionesCCP | VOTÓ REGUERA



🔶El candidato a presidente por el movimiento Cerro Primero ejerció su derecho al sufragio en las instalaciones de La Nueva Olla.



📲https://t.co/2iwEF7Qxr5 pic.twitter.com/l8oOnMa9vB — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 31, 2026

08:40 Blas Reguera votó en las elecciones de Cerro

Blas Reguera también votó en las elecciones de Cerro Porteño. El ex directivo del club busca la presidencia en la sucesión a Juan José Zapag. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

08:20 Así votó Carlos Rejala en las elecciones

Carlos Rejala fue el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

#EleccionesCCP| Acompañado de su padre y hermano, Carlos Rejala depositó su voto a primeras horas de la mañana.



"Siempre orando, con Dios siempre", afirmó mientras comentaba estar muy emocionado por estar viviendo "el sueño del pibe".



📲https://t.co/ewXoXdzxni pic.twitter.com/6tzgnKlV2E — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 31, 2026

08:00 “Las elecciones más grandes de la historia del fútbol paraguayo”

Blas Reguera llegó a La Nueva Olla para votar en las elecciones de Cerro Porteño. El empresario es candidato a presidente por el Movimiento Cerro Primero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

07:45 Blas Reguera llegó para votar en las elecciones

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, llegó a La Nueva Olla para votar en las elecciones del club. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

#EleccionesCCP| Arriba a Barrio Obrero Blas Reguera para ejercer su derecho al voto.



El candidato llegó a La Nueva Olla acompañado de sus adeptos al son de "se siente, se siente, Reguera presidente".



📲https://t.co/ewXoXdzxni pic.twitter.com/oNgbOidxxJ — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 31, 2026

07:30 “Es una locura el sentimiento que tengo”

Carlos Rejala habló con los medios después de votar en las elecciones de Cerro Porteño. “Estoy emocionado”, expresó el candidato a presidente. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

#EleccionesCCP| Carlos Rejala: "es indescriptible".



El candidato a la Presidencia del Más popular del país afirmó estar muy emocionado por lo que está viviendo en este inicio de jornada electoral.



"Creo que vamos a romper récords", dijo.



📲https://t.co/ewXoXdzxni pic.twitter.com/tjhMjlMyA9 — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 31, 2026

07:14 Carlos Rejala, el primer candidato en votar

Carlos Rejala es el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

07:00 Comienzan las votaciones en Cerro

Cerro Porteño habilitó las portones del estacionamiento de La Nueva Olla para el inicio de las votaciones. El club de Barrio Obrero elige un nuevo presidente. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

06:45 Blas Reguera, presente en el PC de Cerro Primero

Blas Reguera, el candidato a presidente de Cerro Porteño por Cerro Primero, llegó al PC del movimiento en Barrio Obrero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

06:30 Carlos Rejala felicitó a Blas Reguera

“Quiero felicitar a los dos movimientos. Hicieron una campaña ejemplar”, expresó Carlos Rejala a media hora del comienzo de las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

