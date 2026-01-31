Cerro Porteño
31 de enero de 2026 - 09:25

Cerro Porteño elige un nuevo presidente: elecciones EN VIVO

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, votó en las elecciones del club.
Cerro Porteño elige un nuevo presidente: Blas Reguera o Carlos Rejala será el sucesor de Juan José Zapag.

Por ABC Color

Elecciones de Cerro Porteño, en vivo

09:15 “Nosotros vamos a buscar la unidad”

Blas Reguera habló luego de votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

09:00 Así votó Blas Reguera en las elecciones

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño por el Movimiento Cerro Primero, votó en las elecciones del club en La Nueva Olla. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

08:40 Blas Reguera votó en las elecciones de Cerro

Blas Reguera también votó en las elecciones de Cerro Porteño. El ex directivo del club busca la presidencia en la sucesión a Juan José Zapag. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, votó en las elecciones del club.
08:20 Así votó Carlos Rejala en las elecciones

Carlos Rejala fue el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

08:00 “Las elecciones más grandes de la historia del fútbol paraguayo”

Blas Reguera llegó a La Nueva Olla para votar en las elecciones de Cerro Porteño. El empresario es candidato a presidente por el Movimiento Cerro Primero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, llega para votar en las elecciones del club.
07:45 Blas Reguera llegó para votar en las elecciones

Blas Reguera, candidato a presidente de Cerro Porteño, llegó a La Nueva Olla para votar en las elecciones del club. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

07:30 “Es una locura el sentimiento que tengo”

Carlos Rejala habló con los medios después de votar en las elecciones de Cerro Porteño. “Estoy emocionado”, expresó el candidato a presidente. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

07:14 Carlos Rejala, el primer candidato en votar

Carlos Rejala es el primer candidato a presidente en votar en las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, llega a La Nueva Olla para votar.
07:00 Comienzan las votaciones en Cerro

Cerro Porteño habilitó las portones del estacionamiento de La Nueva Olla para el inicio de las votaciones. El club de Barrio Obrero elige un nuevo presidente. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño elije hoy a un nuevo presidente.
06:45 Blas Reguera, presente en el PC de Cerro Primero

Blas Reguera, el candidato a presidente de Cerro Porteño por Cerro Primero, llegó al PC del movimiento en Barrio Obrero. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Blas Reguera (c), candidato a presidente de Cerro Porteño, en el PC del Movimiento Cerro Primero antes de las votaciones en La Nueva Olla.
06:30 Carlos Rejala felicitó a Blas Reguera

“Quiero felicitar a los dos movimientos. Hicieron una campaña ejemplar”, expresó Carlos Rejala a media hora del comienzo de las elecciones de Cerro Porteño. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

Carlos Rejala (c), candidato a presidente de Cerro Porteño, acompañado por los integrantes del movimiento Nuevo Cerro.
