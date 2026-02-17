Cerro Porteño: Caída en la previa de un duelo especial

El Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, perdió el domingo en casa por 2-0 contra Nacional, en un duelo en el que generó la desaprobación general de su afición.

El choque contra el acérrimo rival, previsto para el sábado en La Nueva Olla, a las 18:30, es clave para los azulgranas, que quedaron a cuatro puntos de la cima.

El principal inconveniente con el que tropieza el técnico azulgrana Jorge Bava guarda relación con los extranjeros. En el torneo local solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo. En el plantel se encuentran Alexis Martín Arias, Abel Luciatti, Fabricio Domínguez, Jonatan Torres, Sergio Araújo, Alan Soñora, Santiago Mosquera, Mateo Klimowicz, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

No ocupan plaza: Juan Manuel Iturbe, Gastón Giménez, Guillermo Benítez y Matías Pérez.