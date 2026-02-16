Óscar Romero en exclusiva con ABC: “De Cerro Porteño ni se acercaron”

Óscar Romero rompió el silencio con ABC antes de partir a Buenos Aires para firmar con Huracán. El futbolista paraguayo llegó a un acuerdo por una temporada con el Globo de Diego Martínez. Antes de embarcar, el zurdo de 33 años hizo referencia al enojo de los hinchas de Cerro Porteño por la decisión de fichar por el club argentino sobre la intención de un posible regreso a Barrio Obrero.

“Desde mi lugar uno toma decisiones profesionales. Entiendo el fanatismo y a los fanáticos que defienden a los colores y al club”, comenzó el mellizo en referencia a las reacciones de los simpatizantes de San Lorenzo de Almagro, institución en el que militó desde 2019 hasta 2021 y que es el clásico rival del Quemero en el fútbol argentino.

“De Cerro Porteño no me llamaron”

“En el caso de Cerro que es lo que me llegó más en estos días. Yo había tomado la decisión hace dos años, hablando con la dirigencia del club. Ellos sabían bien de mi decisión, del objetivo que yo tenía, tanto Ángel (Romero) como mi persona”, puntualizó Romero con respecto a la determinación de continuar en el extranjero con su hermano Ángel.

Óscar Romero reveló que desde Cerro Porteño “ni se acercaron”. “En este mercado ni se acercaron. Muchas veces se dijo que me llamaron y no fue así. En su momento dejamos las cosas claras y habíamos dicho que este año queríamos tener un desafío fuera del país”, aclaró el canterano azulgrana en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

“La continuidad que estoy buscando”

“Dios sabrá el futuro de nuestro camino. Ahora, donde me toca ir, tratar de tener esa continuidad que estoy buscando y tener también esa expectativa de la selección”, finalizó el mellizo Romero, quien había debutado con el Ciclón de Barrio Obrero en 2011, jugando cuatro temporadas hasta que fue transferido a Racing de Avellaneda.