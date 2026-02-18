Cerro Porteño, con pretemporada tardía

Mientras los demás planteles arrancaron la pretemporada en diciembre, el de Cerro Porteño comenzó recién en enero, por lo que el elenco no cuenta con la misma respuesta física y las exigencias ocasionan lesiones, como las sufridas por Juan Manuel Iturbe y Blas Riveros, quienes se encuentran “entre algodones” con vistas al duelo sabatino contra Olimpia, en Barrio Obrero, a las 18:30.

Contra Nacional, el Ciclón sufrió su primera derrota en la era Jorge Bava en 16 juegos (lleva 9 victorias y 6 empates).

La misión del entrenador uruguayo es darle identidad al equipo, que tiene un amplio margen de mejoramiento si pretende retener la corona obtenida en el cierre del 2025.

El dilema para la conformación del “11” pasa por los extranjeros, ya que solo cuatro pueden alistarse al mismo tiempo y existen 10 atletas foráneos. En total, en el plantel se encuentran 14 futbolistas no nacidos en el país, aunque cuatro de ellos no ocupan plaza por ser naturalizados.