Iturbe respalda a Vegetti: “Si se le da la posibilidad de hacer un gol, no lo van a parar más”

El “Prócer” destacó que, más allá de la falta de efectividad frente al arco, la entrega y el interés de Vegetti por comprender el entorno de Cerro Porteño son totales. “Pablo se está adaptando a un nuevo fútbol. Pablo quiere, siente, está todos los días; es un jugador muy experimentado, él sabe cómo afrontar esta clase de situaciones. Obviamente, nosotros como extremos estamos obligados a alimentarle a él para que pueda hacer los goles. Hasta hoy en día no tuvimos la chance de generar alguna situación para que él pueda marcar, entonces también eso se ve. Pero yo más que nada remarco todo lo que él viene haciendo profesionalmente en toda la semana; él se dedica, está con nosotros, pregunta: ‘¿qué tal este?’, ‘¿qué tal aquel?’, ‘¿cómo es para afrontarle, encararle?’, ‘¿quién te va a marcar más, a quién no?’“.

Uno de los puntos más interesantes del análisis de Iturbe fue la descripción de la dureza de los defensores locales, un factor que complica el juego de espaldas de Vegetti. “Esas cosas de por ahí le ayudan a él porque acá no es fácil; los centrales lastimosamente son duros, para los que juegan de espaldas, es muy difícil. Capaz que él estaba acostumbrado a otra clase de fútbol. Espero que nosotros como extremos podamos darle esa tranquilidad que él necesita, porque muchas veces yo también hablé con él, que baja a marcar, que no debería tanto hacer eso, sino enfocarse siempre en hacer el gol. Él también lo siente, él sabe; es un jugador muy experimentado. Yo creo que si se le da la posibilidad de hacer un gol, después ya no lo van a parar más”.