Juan Iturbe: “En la semana de Clásico creo que siempre hay que dar un plus más”

Luego de ausentarse en las rondas previas, Iturbe confirmó que está plenamente recuperado y listo para ponerse a disposición del cuerpo técnico ante Olimpia. “Sabemos bien que la semana del Clásico siempre es especial, sabemos lo que nos jugamos; todos los partidos son importantes, pero en esta semana del Clásico creo que siempre hay que dar un plus más, en el ánimo, en todo. Pese a la derrota contra Nacional que nos tocó el último fin de semana, creo que el grupo lo tomó bien anímicamente, estamos bien. Y en lo personal, bien. Gracias a Dios pude superar una lesión por la que me tocó estar fuera por dos semanas, gracias a Dios no fue nada grave. Y hoy en día tuve esa oportunidad de poder entrenar con todos los chicos. Y bien, sinceramente, muy bien”.
Consultado sobre la llegada de nuevas caras al Ciclón, el “Prócer” aseguró que jugar en Barrio Obrero requiere un proceso de adaptación que no debe subestimarse, valorando el esfuerzo de la directiva por completar el plantel. “Se trajo muy buenos jugadores; los cuatro refuerzos que llegaron fueron para complementar lo que nos hacía falta. Y como te digo, fue de mucha importancia que la dirigencia anterior y la actual se hayan fijado en esos puntos que por ahí nos hacían falta. Creo que también la adaptación de ellos no es nada fácil. Todos creen que el fútbol paraguayo es así, simple: venís a jugar y ya está. Yo creo que jugar en Cerro Porteño es algo muy complicado, muy difícil, porque cada rival te quiere jugar al 100 y nosotros tenemos que estar preparados. Ellos deberían también saber que para nosotros vestir esta camiseta es importantísimo y que todos los demás clubes van a querer ganarnos”.
Con el dato estadístico de que ante Cerro Porteño no pudo sumar de a tres en el General Pablo Rojas en los últimos 10 enfrentamientos, Iturbe no escapó a la responsabilidad de protagonismo que exige la hinchada cerrista. “Es un Clásico, como lo mencioné. Es una semana especial, pero yo creo que en todos los partidos nosotros sentimos presión de ganar. No solamente porque se trata de un Clásico, ¿verdad? Nosotros estamos siempre obligados a entrar al campo de juego a dar el 100; sea Olimpia o, no sé, San Lorenzo, para nosotros son todos iguales. Pero te digo, sí, es una linda presión la que nosotros tenemos. Lo tomamos con calma, especialmente este partido”.
Finalmente, el delantero explicó por qué no sumó minutos la fecha pasada y cómo llega físicamente al sábado: “Contra Nacional, no estuve. Ya estaba bien, pero no pude estar entre los convocados porque obviamente no tenía entrenamiento con el grupo, ya sea en pelota, táctica o muchas acciones; entonces por eso también se había decidido que no esté contra Nacional. Y nada, esta semana fue buena para mí también en lo físico, que saben que es mi punto débil, vamos a decirle; me estuve preparando bien”.
