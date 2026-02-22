Fallece Alan Zárate, joven promesa de la Albirroja y Cerro Porteño

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue una de las primeras en oficializar el deceso, manifestando su apoyo constante a los allegados del futbolista en este doloroso momento. “La Asociación Paraguaya de Fútbol expresa su profundo pesar por el fallecimiento del juvenil Alan Zárate, quien formara parte de la Selección Nacional Sub 17 y del Club Cerro Porteño. Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, que enluta al fútbol formativo de nuestro país”.

Desde el Club Cerro Porteño, institución donde el juvenil desarrollaba su carrera actual, emitieron un mensaje cargado de emotividad desde la cuenta oficial de sus divisiones formativas. “Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría Sub 17 de nuestra Cantera. Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados”.

El impacto de su partida también alcanzó al Club Sol de América, entidad donde Zárate también dio pasos en su proceso de formación. El club “Danzarín” recordó con afecto su paso por la institución: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría 2009 de Cerro Porteño, quien supo defender la camiseta de Sol de América. Acompañamos a sus amigos y familiares en este momento de tristeza absoluta para todos nosotros. Hasta siempre, Alan”.

La pérdida del que fuera vecino de la Compañía 15 Aldana Cañada, Capiatá, representa un golpe durísimo para el ecosistema de las formativas en Paraguay. Considerado una de las piezas con gran proyección en la categoría 2009, su presencia era habitual tanto en las competencias de clubes como en las convocatorias nacionales, lo que explica la ola de consternación que recorre hoy el deporte guaraní.

