Cinturones ajustados en Cerro Porteño

El nuevo presidente de Cerro Porteño, Blas Atilio Reguera, pretende ajustar los cinturones con el objetivo de achicar el presupuesto cuanto antes. Está claro que no tiene la misma solvencia que su antecesor, Juan José Zapag.

Un aspecto que está siendo objeto de análisis es la continuidad de Jorge Bava. Las dos caídas en fila (las únicas de su ciclo) dejaron tambaleante al técnico uruguayo, que tiene una cláusula de rescisión elevada, lo que contrasta con las intenciones de reducción de la dirigencia.

Si bien existe un esfuerzo de las autoridades para honrar los compromisos (antes del clásico desembolsó más del millón de dólares), el problema tiende a agravarse porque existen atletas con elevados salarios y que prácticamente no juegan. Desprenderse de los mismos significaría una alta compensación que el club no está en condiciones de realizar.

* Lo que viene. El duelo del miércoles contra Ameliano, a disputarse en el estadio de Nacional, a las 18:30, es clave para el Ciclón y su entrenador.

Los azulgranas, vigentes campeones de nuestro fútbol, ubicados en el incómodo octavo puesto del torneo Apertura, necesitan una sacudida urgente.

El plantel activó el domingo tras la derrota del sábado contra Olimpia 1-0, en Barrio Obrero. Este lunes intensifica las actividades y para el martes está prevista la práctica táctica para la definición del equipo.

Si bien el presente futbolístico no es para nada alentador, los números de Jorge Bava no son malos: 9 victorias, 6 empates y 2 descalabros.