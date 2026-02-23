Cerro Porteño: Campeón desconocido

La derrota del sábado de Cerro Porteño en el clásico contra Olimpia por 1-0, en La Nueva Olla, caló hondo, con los aficionados que acudieron en masa y se retiraron cuestionando el bajo nivel del elenco que no pudo contar con el capitán Gustavo Velázquez y que sufrió las salidas de los lesionados Blas Riveros y Jorge Morel.

Aún “tocado”, Riveros fue alistado. El técnico Jorge Bava se hizo cargo.

“Es un riesgo que sabíamos que lo corríamos. La magnitud del partido hace que corramos ese riesgo. Soy el primero en asumirlo”, manifestó.

“No tiene una lesión muscular, si no, obviamente no lo hubiese arriesgado. Es una inflamación que tiene en el tendón contra el hueso, que no le baja”, aclaró.

El presente azulgrana es distinto al del cierre del 2025, con el título del Clausura y la conquista de la Supercopa. Ahora, los fanáticos piden la salida del entrenador.

“Estoy tranquilo..., o sea, preocupado y ocupado en ganar, en salir de esta situación adversa de los últimos partidos. El título ya fue, ya quedó atrás, vamos por el siguiente, que todavía está latente. En el camino tenés turbulencias, hay que ajustarse el cinturón, seguir adelante y vamos a ver cuando termine esto, que ahí es donde valen las cosas”, puntualizó el DT, que de los 17 juegos dirigidos ganó 9, empató 6 y perdió 2.

El Ciclón jugará el miércoles con Ameliano, en el estadio de Nacional, las 18:30, por la séptima ronda del torneo Apertura.

La dotación cerrista activó ayer y hoy dará continuidad a sus aprestos en Barrio Obrero en busca de la reivindicación.