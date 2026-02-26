Cerro Porteño: Bava necesita encadenar victorias

El nivel futbolístico de Cerro Porteño no condice con un campeón, que tropieza con el inconveniente de las lesiones, atribuibles al cuerpo técnico por la planificación, el tardío inicio de la preparación, sin la base física necesaria para soportar el trajín. Conste que para el Ciclón aún no comenzó la Copa Libertadores.

El domingo, los azulgranas enfrentarán a Recoleta FC en La Nueva Olla, a las 20:30.

Las entradas fueron fijadas en 30.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 80.000 en Preferencias laterales y 120.000 en Vip.

Cerro necesita volver a recuperar la confianza de su afición, dolida por las derrotas seguidas sufridas en casa contra Nacional (0-2) y Olimpia (0-1).

Para el entrenador, la misión es darle vuelo al equipo pese a las limitaciones físicas y la gran cantidad de extranjeros. En nuestro medio solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo y en la dotación azulgrana existen 10 atletas que ocupan plaza.

Una ligera ventaja para el choque contra el Canario sería la formación alternativa anunciada por el rival, que dará descanso a sus titulares para el duelo por Copa Sudamericana con Nacional.