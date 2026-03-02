Jorge Bava: “Estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y el bicampeonato”

El entrenador charrúa comenzó analizando lo que proyecta para el Ciclón en esta temporada, subrayando que la mentalidad ganadora es innegociable para alcanzar el éxito, tanto a nivel local como internacional. “Viene un año muy lindo por delante, con muchos desafíos y el objetivo de ser bicampeones. También está la Copa Libertadores, que es un sueño de todos. Yo creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Copa Libertadores y vamos a ganar el bicampeonato; si no estás convencido, estás frito, porque ya piensas que no va a pasar. Entonces, hay que estar calmos y trabajar con los objetivos claros. Creemos en eso y nos aferramos a eso”.

Respecto a la posición actual del equipo en la tabla, el DT reconoció que el panorama no es el ideal, pero aseguró que darán batalla hasta el final. “No tengo dudas que vamos a terminar victoriosos de esto. En la lucha por el campeonato vamos a estar sin duda, vamos a pelear partido a partido, no estamos donde quisiéramos, pero vamos a dar pelea, no tenemos dudas de eso, son momentos, hay que estar tranquilos”.

Consultado sobre si los problemas del equipo eran físicos, mentales o tácticos, y si una posible salida suya sería la solución para el club. Bava fue tajante y utilizó una comparación monetaria para describir su temple actual. “Yo estoy más firme que el Euro. Ya le dije la otra vez, situación adversa la viví mil veces. Y en corta carrera, en cuatro años que tengo como entrenador, la viví. Situación adversa cuando llegué, estábamos a seis puntos y faltaban siete partidos. Había que correr la de atrás y Guaraní no daba ventaja, eso era una soga al cuello, que si hay que mejorar soy el primero en decirlo, tenemos un año muy lindo por delante y no pienso dar un paso al costado”.