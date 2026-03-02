Cerro Porteño
02 de marzo de 2026 - 16:34

Jorge Bava: “Estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores y el bicampeonato”

El uruguayo, Jorge Rodrigo Bava (44 años), entrenador de Cerro Porteño.
El uruguayo, Jorge Rodrigo Bava (44 años), entrenador de Cerro Porteño.

Luego de la victoria sin convencer de Cerro Porteño ante el equipo alternativo de Recoleta FC, el director técnico azulgrana, Jorge Bava, brindó una conferencia de prensa cargada de optimismo y firmeza. Pese a las críticas y los cuestionamientos sobre su continuidad, el estratega uruguayo dejó claro que no piensa abandonar el barco y que la ambición en Barrio Obrero permanece intacta.

Por ABC Color

El entrenador charrúa comenzó analizando lo que proyecta para el Ciclón en esta temporada, subrayando que la mentalidad ganadora es innegociable para alcanzar el éxito, tanto a nivel local como internacional. “Viene un año muy lindo por delante, con muchos desafíos y el objetivo de ser bicampeones. También está la Copa Libertadores, que es un sueño de todos. Yo creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Copa Libertadores y vamos a ganar el bicampeonato; si no estás convencido, estás frito, porque ya piensas que no va a pasar. Entonces, hay que estar calmos y trabajar con los objetivos claros. Creemos en eso y nos aferramos a eso”.

Respecto a la posición actual del equipo en la tabla, el DT reconoció que el panorama no es el ideal, pero aseguró que darán batalla hasta el final. “No tengo dudas que vamos a terminar victoriosos de esto. En la lucha por el campeonato vamos a estar sin duda, vamos a pelear partido a partido, no estamos donde quisiéramos, pero vamos a dar pelea, no tenemos dudas de eso, son momentos, hay que estar tranquilos”.

Consultado sobre si los problemas del equipo eran físicos, mentales o tácticos, y si una posible salida suya sería la solución para el club. Bava fue tajante y utilizó una comparación monetaria para describir su temple actual. “Yo estoy más firme que el Euro. Ya le dije la otra vez, situación adversa la viví mil veces. Y en corta carrera, en cuatro años que tengo como entrenador, la viví. Situación adversa cuando llegué, estábamos a seis puntos y faltaban siete partidos. Había que correr la de atrás y Guaraní no daba ventaja, eso era una soga al cuello, que si hay que mejorar soy el primero en decirlo, tenemos un año muy lindo por delante y no pienso dar un paso al costado”.