Matías Pérez y el gol: “Es un grito de desahogo”

Cerro Porteño derrotó 2-0 a los suplentes de Recoleta FC con un gol de Juan Manuel Iturbe y otro de Matías Pérez. El futbolista paraguayo convirtió por primera vez en ocho fechas del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Muy feliz porque es algo que venía buscando y se me venía negando”, expresó el defensor a Tigo Sports.

“Lo soñé porque está toda mi familia, que vino de Argentina a alentarme”, contó Pérez, quien sentenció el resultado con un cabezazo a los 83 minutos. “Ataque el primer palo y gracias a Dios que el centro fue ahí. Es un poco el grito de desahogo. Si bien el defensor primero debe defender después si vienen los goles, mejor. Lo venía buscando”, finalizó el central.

Matías Pérez, la figura del triunfo de Cerro