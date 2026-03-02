Cerro Porteño
02 de marzo de 2026 - 16:32

Matías Pérez y el rendimiento de Cerro: “Hay que volver a la...”

Matías Pérez (i) y Jorge Bava, jugador y entrenador de Cerro Porteño respectivamente, conversan durante el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Matías Pérez (i) y Jorge Bava, jugador y entrenador de Cerro Porteño respectivamente, conversan durante el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Matías Pérez analizó el momento de Cerro Porteño, que encadenó la segunda victoria, pero con muchas dudas en el rendimiento.

Por ABC Color

Cerro Porteño ganó por segunda vez consecutiva en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, pero continúa sin convencer desde el rendimiento. El Ciclón derrotó 2-0 a los suplentes de Recoleta FC con los dos goles en el segundo tiempo y luego de una primera etapa en la que dejó el campo silbado y abucheado por los propios hinchas.

Lea más: Matías Pérez y el gol para el 2-0: “Es un grito de desahogo”

Matías Pérez, autor del segundo tanto, analizó el momento del equipo y puntualizó que “hay que volver a la base”. “Tenemos un plantel muy rico en cuanto a jerarquía y eso tenemos que combinar para encontrar nuestra mejor versión. El campeonato pasado fue así y por eso se dieron las dos Copas”, expresó el futbolista paraguayo a Tigo Sports.

El paraguayo Matías Pérez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Matías Pérez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

“Hay que volver a la base, a lo que somos, para regresar a la confianza del equipo y así poder seguir ganando. Volver el equilibrio que tuvimos en el campeonato pasado. Volver a encontrarnos con nosotros y con nuestra mejor versión”, culminó Pérez, quien fue elegido por la transmisión televisiva como la figura del triunfo frente al Canario en La Nueva Olla.

Lea más: Bava y la frase “estoy convencido de que vamos a ganar la Libertadores”

Matías Pérez y el triunfo de Cerro Porteño