Matías Pérez y el rendimiento de Cerro: “Hay que volver a la...”

Cerro Porteño ganó por segunda vez consecutiva en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, pero continúa sin convencer desde el rendimiento. El Ciclón derrotó 2-0 a los suplentes de Recoleta FC con los dos goles en el segundo tiempo y luego de una primera etapa en la que dejó el campo silbado y abucheado por los propios hinchas.

Matías Pérez, autor del segundo tanto, analizó el momento del equipo y puntualizó que “hay que volver a la base”. “Tenemos un plantel muy rico en cuanto a jerarquía y eso tenemos que combinar para encontrar nuestra mejor versión. El campeonato pasado fue así y por eso se dieron las dos Copas”, expresó el futbolista paraguayo a Tigo Sports.

“Hay que volver a la base, a lo que somos, para regresar a la confianza del equipo y así poder seguir ganando. Volver el equilibrio que tuvimos en el campeonato pasado. Volver a encontrarnos con nosotros y con nuestra mejor versión”, culminó Pérez, quien fue elegido por la transmisión televisiva como la figura del triunfo frente al Canario en La Nueva Olla.

Matías Pérez y el triunfo de Cerro Porteño