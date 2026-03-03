Cerro Porteño: Iturbe y el plus de los goles

El 2025 fue el mejor año del atacante y actual capitán de Cerro Porteño Juan Manuel Iturbe en materia de anotaciones, con 17 conversiones en 45 juegos. En el presente ciclo lleva 3 tantos en 6 lances.

La continuidad le permite a “Itu” convertirse en el líder ofensivo del equipo, por encima del resistido Cecilio Domínguez, futbolísticamente de su mismo “calibre”, por su capacidad de desequilibrio.

El Ciclón necesita de sus máximos referentes para ir escalando en el torneo Apertura y encarar con fuerza la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los azulgranas se encuentran a seis puntos de la cima, ocupada por Olimpia. Si bien la distancia parece importante, al certamen aún le restan 14 rondas y “la mitad más uno” sabe de remontadas.

El plantel dirigido por el uruguayo Jorge Bava activa en Barrio Obrero de cada al duelo del sábado frente a Guaraní, en Itauguá, a las 18:30.

El siguiente “match” será contra Trinidense, el sábado 14 en La Nueva Olla, a las 20:30.