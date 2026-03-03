Cerro Porteño: Más firme que el euro

“Estoy más firme que el euro”, expresó el entrenador uruguayo de Cerro Porteño, Jorge Bava, en referencia a la estabilidad. “Situaciones adversas las viví mil veces. No pienso dar un paso al costado”, mencionó con relación al hostigamiento de una parte de la afición que reclama entre otras cosas el nivel de su elenco y la gran cantidad de lesionados, atribuible a una preparación deficiente.

El balance azulgrana bajo la conducción del oriental no es malo, con 11 victorias, 6 empates, 2 derrotas, con el título del Clausura 2025 y el trofeo de la Supercopa Paraguay.

El estratega vas por más, apuntando quizás más alto a lo que puedan llegar, con unas expresiones bastante jugadas. “Creo y estoy convencido de que vamos a ganar la Copa Libertadores y el bicampeonato”, señaló, probablemente como mensaje a sus jugadores para confiar en sus fuerzas.

Luego de la presentación dominical en casa, la dotación de “la mitad más uno” proyecta el duelo de la novena ronda del Apertura, marcado para el próximo sábado contra Guaraní, en Itauguá, a las 18:30.

La campaña del Ciclón en el torneo comprende 4 triunfos, 2 igualdades y 2 caídas.