Cerro Porteño: La Olla parece Hospital Barrio Obrero

Las bajas hacen que Cerro Porteño no pueda encarar sus partidos con el mayor potencial.

Rodrigo Gómez, Cristhian Paredes, Jorge Morel, Gastón Giménez y Gustavo Velázquez realizan tareas de fisioterapia en la Olla, que parece el Hospital Barrio Obrero.

Igualmente, están “out” Blas Riveros, Luis Amarilla y Sergio Araújo. Estos últimos fueron intervenidos quirúrgicamente al cabo de la temporada 2025 y se encuentran en fase recuperatoria.

Además de las bajas por problemas físicos, un problema con el que lidia el conductor del Ciclón, Jorge Bava, guarda relación con la gran cantidad de extranjeros (10), ya que solo cuatro pueden alistarse al mismo tiempo a nivel local.

Los azulgranas, que vienen de dos triunfos seguidos, se preparan para el partido del sábado contra Guaraní, a disputarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.