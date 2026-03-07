Cecilio Domínguez: “Tengo varios años en Cerro y sé que nada es suficiente”

Sobre el desarrollo del juego en el estadio Luis Salinas, el “10” destacó la actitud del equipo para contrarrestar la propuesta del rival: “Lo buscamos desde el inicio; sabíamos lo que Guaraní también estaba buscando al traernos acá. Así que se encontraron con un Cerro Porteño aguerrido, que es lo que por ahí nos faltaba un poco, y sin duda que hoy jugamos un buen fútbol”.

Lea más: Con doblete de Cecilio Domínguez, Cerro Porteño logra hilar su tercer triunfo

Al ser consultado sobre su ingreso al selecto grupo de los máximos artilleros históricos de la institución tras su doblete, Cecilio respondíó. “Bueno, la verdad que no llevo la cuenta, pero estoy muy contento porque son números que hablan por sí solos. Amo esta institución y vale mucho para mí. Estoy muy feliz por volver a marcar, volver a ayudar al equipo con goles y con esfuerzo”.

Una de las curiosidades de la tarde fue su efectividad inmediata, marcando apenas 27 segundos después de haber ingresado. Domínguez reveló que una charla previa con el entrenador fue fundamental para esa acción: “Muy contento. Realmente el profe me habló de unas cuantas cosas que de verdad me sirvieron para el primer gol, porque fue algo muy rápido. Me pedía que reaccione inmediatamente a las situaciones y creo que eso fue lo que hice: en el primer gol, creía que estaba en offside, pero reaccioné rápido, me fui detrás del central y, bueno, ahí cayó el gol”.

Incluso profundizó en la mecánica de la jugada, donde supo corregir su posición tras el primer cabezazo de Jonatan Torres: “Sí, por ahí también me vino el recuerdo de lo que el profe me pedía: que reaccionara de inmediato. Me di cuenta de que estaba en offside, así que salí, volví a entrar y valió”.

Sobre el final, se dio una pequeña charla con Jonatan Torres antes de ejecutar el penal. El delantero azulgrana explicó el motivo del pedido de su compañero y por qué decidió patearlo él: “Me pidió el penal porque él también los patea; yo pienso que tiene una espinita por lo que pasó en la Copa Paraguay pasada contra General Caballero JLM, justamente acá. Seguramente quería su revancha, pero bueno, yo tenía mucha confianza, sentí que tenía que patearlo yo, así que se lo pedí y me lo dio, que es lo importante”.

Finalmente, el delantero envió un mensaje contundente sobre la exigencia de la grada y las críticas externas, reafirmando su compromiso con el cerrismo: “Soy consciente de que la gente me exige más a mí; también por eso soy consciente de lo que hago. Trabajo —hay cosas que pasan—, pero estoy esforzándome y le quiero dar a la hinchada lo que realmente espera de mí y lo que se merece, especialmente a la gente que siempre está. Quiero agradecerle a toda la gente que siempre nos apoya, de local o visitante; que siempre estén con nosotros, porque nosotros vamos a dar todo de nuestra parte”.

Cerró recordando que, pese a los éxitos recientes, la ambición en Barrio Obrero no se detiene: “Yo tengo varios años acá en Cerro y sé que en el club nada es suficiente. Logramos dos campeonatos el año pasado y desde el primer día ya nos exigieron. Esto es Cerro: el que viene a jugar acá tiene que saber eso, que nada es suficiente y que siempre quieren más. Nosotros también queremos más porque yo también soy cerrista. Así que nada, vamos a darles lo que realmente quieren. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre viene a alentarnos”.