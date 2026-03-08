Jorge Bava y el debut de César Bobadilla: “Vi en él un jugador temperamental que gana duelos”

El juvenil completó 58 minutos de juego antes de ser sustituido por Cecilio Domínguez —quien a la postre sería el héroe de la jornada con un doblete—. Tras el encuentro, el director técnico Jorge Bava analizó con satisfacción la apuesta por el juvenil y el trabajo que se realiza en las divisiones formativas del club.

Bava destacó que el ascenso de Bobadilla no es un hecho aislado, sino el resultado de una coordinación constante con la estructura de las inferiores: “Con respecto a lo de César, estoy muy contento. Estamos satisfechos con los jugadores que vienen trabajando en el club, con los que están con nosotros y con los que tenemos en vista para ascender al primer equipo. Estamos trabajando conjuntamente con Gustavo Cañete (entrenador de la reserva) y con la gente de las formativas; hay material”.

El estratega uruguayo fue claro al explicar qué vio en el volante para darle la responsabilidad de la titularidad en un partido de tanta trascendencia, lamentando únicamente que un problema físico impidiera que el joven completara el compromiso: “Se abrió una posibilidad debido a las lesiones en el medio campo y vi en él a un jugador muy temperamental, con mucha dinámica y que gana duelos. Lo venía haciendo muy bien en la Reserva, donde es el capitán, y estamos felices con su debut. Después tuvo un golpe y se le acalambró mucho la zona, pero creo que hasta ese momento hizo un gran partido”.