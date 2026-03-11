Alerta Cerro Porteño: Robert Piris da Motta es baja por lesión

Malas noticias, nuevamente, para Cerro Porteño. El departamento médico del club suma otro lesionado a puertas de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Esta vez, es Robert Piris Motta. El futbolista paraguayo habría sufrido un desgarro muscular y está descartado para el partido contra Sportivo Trinidense en La Nueva Olla.

Piris da Motta fue titular en los últimos tres encuentros del Ciclón: 1-0 vs. Sportivo Ameliano, 2-0 vs. Recoleta FC y 2-0 vs. Guaraní. Pero en el último, contra el Aborigen en el Luis Salinas de Itauguá, el mediocampista de 31 años no terminó el duelo por una molestia física y a los 73 minutos, fue reemplazado por Jorge Morel.

Jorge Bava, obligado a cambiar

En consecuencia, el entrenador Jorge Bava está obligado a modificar el mediocampo para recibir el sábado, a las 20:30, al Triki de José Arrúa. La principal alternativa es el propio Morel ya que Gastón Giménez acaba de supera una lesión (entrena con el grupo) y Cristian Paredes realiza trabajos diferenciados y continúa con tareas de fisioterapia.