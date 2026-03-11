Cerro Porteño
11 de marzo de 2026 - 14:05

Alerta Cerro Porteño: Robert Piris da Motta es baja por lesión

Robert Piris Da Motta, futbolista de Cerro Porteño, abandona el campo reemplazado por una lesión en el partido frente a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, Argentina.
Cerro Porteño sufrió la baja de Robert Piris da Motta para la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Malas noticias, nuevamente, para Cerro Porteño. El departamento médico del club suma otro lesionado a puertas de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Esta vez, es Robert Piris Motta. El futbolista paraguayo habría sufrido un desgarro muscular y está descartado para el partido contra Sportivo Trinidense en La Nueva Olla.

Piris da Motta fue titular en los últimos tres encuentros del Ciclón: 1-0 vs. Sportivo Ameliano, 2-0 vs. Recoleta FC y 2-0 vs. Guaraní. Pero en el último, contra el Aborigen en el Luis Salinas de Itauguá, el mediocampista de 31 años no terminó el duelo por una molestia física y a los 73 minutos, fue reemplazado por Jorge Morel.

Jorge Bava, obligado a cambiar

En consecuencia, el entrenador Jorge Bava está obligado a modificar el mediocampo para recibir el sábado, a las 20:30, al Triki de José Arrúa. La principal alternativa es el propio Morel ya que Gastón Giménez acaba de supera una lesión (entrena con el grupo) y Cristian Paredes realiza trabajos diferenciados y continúa con tareas de fisioterapia.