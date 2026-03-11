Cerro Porteño: Otro “soldado” caído

El volante de contención esteño de Cerro Porteño, Robert Piris da Motta, presenta un inconveniente muscular, probablemente desgarro, por lo que se perderá varias rondas del Apertura 2026. Participó de ocho de los nueve partidos oficiales animados hasta aquí por los azulgranas.

El Ciclón, que viene de tres victorias consecutivas (Ameliano, Recoleta y Guaraní), se apresta a enfrentar el sábado a Trinidense, en la Nueva Olla, a las 20:30.

Gastón Giménez, quien se encontraba bajo cuidados médicos, ya se encuentra a disposición del técnico Jorge Bava, mientras que el capitán, Víctor Gustavo Velázquez, es otro igualmente restablecido, aunque su vuelta sería recién contra Rubio Ñu, en duelo fijado para el miércoles 18 en La Arboleda, a las 18:30.

Cecilio Domínguez y Mateo Klimowicz, suplentes contra el Cacique en Itauguá y determinantes para el triunfo con 2-0, presionan para ocupar la titularidad. En ese sentido, el “10” tiene mayores posibilidades de inclusión luego de su doblete, ya que un problema con el que tropieza Bava es la gran cantidad de extranjeros en su plantel (10), incluyendo el argentino-alemán. Solo pueden jugar cuatro al mismo tiempo.

La cantidad de futbolistas no nacidos en Paraguay en la dotación cerrista es asombrosa. A la decena de atletas que ocupan plaza se agregan los naturalizados/nacionalizados Juan Manuel Iturbe, Gastón Giménez, Matías Pérez y Guillermo Benítez