Matías Pérez asegura que están convencidos de ganar la Libertadores

Uno de los temas giraron en torno a la postura del entrenador Jorge Bava, quien recientemente aseguró que el equipo posee la capacidad necesaria para ser un firme aspirante al título continental. Pérez no solo respaldó los dichos del estratega uruguayo, sino que profundizó en la mentalidad del vestuario de cara al certamen internacional.

Al ser consultado sobre la preparación del grupo para afrontar la doble competencia, el futbolista destacó la composición de la nómina. “El plantel está muy nutrido en cuanto a jerarquía y jugadores con mucha experiencia; a la vez, hay un equilibrio con los chicos del club que son muy buenos. Para afrontar esa seguidilla, siento un equipo y un cuerpo técnico muy preparados. Vamos a buscar nuestra mejor versión para poder hacer lo mejor en la Copa Libertadores”.

Respecto a la repercusión que generaron las metas trazadas por Bava, el defensor fue tajante sobre la ambición deportiva del club. “Se habló mucho de los dichos del técnico en cuanto a ganar la Libertadores. Es que sí estamos convencidos, es porque estamos preparados; si no, diríamos que no participamos. A cualquier equipo que le preguntes va a decir lo mismo: todos quieren competir y ganarla. Nosotros queremos es y apuntamos a eso porque estamos convencidos del plantel que tenemos”.

Finalmente, Pérez se refirió a la exigencia interna y externa que implica representar a una institución, descartando que los objetivos altos representen una carga negativa. “Somos Cerro Porteño y sabemos lo que significa jugar aquí: tenemos que pelear y ganar todo. Estamos convencidos para poder hacerlo, estamos preparados para la presión porque hacemos esto desde hace mucho tiempo; nos dedicamos a esto prácticamente toda la vida. Para nada es una mochila; es salir a jugar y representar a Cerro Porteño como se merece”.