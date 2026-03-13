Iturbe: “Quise hacer un pase y allí fue cuando sentí esa molestia”

Tras someterse a los estudios correspondientes, el atacante fue abordado por la prensa a la salida del sanatorio. Con evidente desconcierto, Juan Manuel Iturbe detalló el momento exacto en el que se produjo la lesión y subrayó lo fortuito del hecho. “Quise hacer un pase y allí fue cuando sentí esa molestia. Si lo hacía con un sprint o una velocidad relativamente alta capaz que decía, pero fue dando un pase”.

#CardinalDeportivo | "Quise hacer un pase y allí sentí la molestia"



Juan Iturbe, jugador de Cerro Porteño, habla de su lesión 🎙️



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Asimismo, el jugador hizo hincapié en que no hubo señales de alerta previas, destacando el trabajo preventivo que realiza el club habitualmente. “No sabría que decir, porque nosotros en la semana trabajamos bastante bien, siempre estamos en contacto con el área de staff médico y fisiología, para que cada jugador sepa como se siente, eso se va previendo, si siente alguna molestia no entrena, no hace esto, no hace lo otro. Pero fue bastante raro, porque venía bastante bien, en la semana no tuve ninguna complicación en nada de eso y fue rarísimo”.

#CardinalDeportivo | "Es bastante raro, porque venía bien"



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Visiblemente afectado por la situación, el delantero azulgrana no ocultó su desánimo ante la posibilidad de perderse el compromiso liguero. Al respecto, confesó su sentir actual y la incertidumbre sobre su recuperación. “Tengo mucha frustración y tristeza porque nosotros tenemos mañana un grandísimo partido, y que me haya pasado en un entrenamiento duele aún más. Me siento devastado; los días de ausencia no los sé, eso me los darán los doctores para poder ver qué tan grave es la lesión”.

#CardinalDeportivo | "Estoy devastado, y duele más porque fue en un entrenamiento"



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Ante la segura baja de Iturbe, el técnico azulgrana, Jorge Bava prepara las variantes para el duelo en La Nueva Olla. El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar mañana a Sportivo Trinidense estaría conformado por: Alexis Martín Arias en el arco; una línea defensiva con Fabricio Domínguez Huertas, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; en el sector medio estarían César Bobadilla, Jorge Morel y Fabrizio Peralta; mientras que el ataque quedaría compuesto por Cecilio Domínguez, Jonatan Torres o Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.