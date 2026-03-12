Cerro Porteño apunta a su cuarto triunfo al hilo

Son tres los triunfos enlazados por Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, en esta fase, luego de dejar atrás un momento turbulento con las derrotas contra Nacional y Olimpia.

Luego vinieron las victorias sobre Ameliano, Recoleta y Guaraní, con las que el vigente campeón se ubicó a cuatro puntos de la cima, en la que se encuentra su acérrimo rival.

El entrenador uruguayo Jorge Rodrigo Bava definirá el equipo en la movilización del viernes.

La alineación tentativa está conformada por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Fabrizio Peralta, Jorge Morel y Gastón Giménez; Juan Manuel Iturbe, Jonatan Torres y Cecilio Domínguez.

Las entradas cuestan 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas, 80.000 en Preferencias laterales y 120.000 en Vip.

Afectado por las lesiones musculares, el plantel de “la mitad más uno” tendrá poco tiempo de recuperación, teniendo en cuenta que para el miércoles de la semana siguiente está fijado el enfrentamiento contra Rubio Ñu, a desarrollarse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:30.

El inicio de la rueda de las revanchas marca el duelo frente a Libertad, programado para el sábado 21 en La Huerta, a las 20:30.

Cerro Porteño lleva nueve cotejos en este 2026, de los cuales ganó cinco, empató dos y perdió dos.