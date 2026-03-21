Alerta Cerro Porteño: Un nuevo lesionado y baja vs. Libertad

Continúa la racha de lesiones en Cerro Porteño. Esta vez, es Luis Amarilla. El delantero, que había regresado hace un par de fechas, sintió una molestia en el entrenamiento del viernes y está descartado para el partido de hoy frente a Libertad en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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Amarilla tuvo un inconveniente en el aductor y no culminó la última movilización del plantel antes de la visita al Gumarelo en La Huerta. El delantero de 30 años había retornado a las canchas en el triunfo 2-1 sobre Sportivo Trinidense por la ronda 10 luego de superar el proceso de recuperación de una intervención quirúrgica en el tobillo en diciembre pasado.

Luis Amarilla, dos partidos en el año

Luis Amarilla había ingresado a los 78 minutos por el argentino Jonatan Torres y fue clave en la jugada del segundo gol, asistiendo a Cecilio Domínguez, quien envió el centro para el cabezazo de Ignacio Aliseda y el tanto en contra de César Benítez a los 89′. Por su parte, en la derrota 2-0 contra Rubio Ñu, sustituyó a Wilder Viera a los 73′.