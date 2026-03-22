Jorge Achucarro: “Estoy agradecido a la institución, dónde me toca estar, yo voy a estar siempre disponible”.

El encuentro no fue sencillo para el Ciclón, que debió resistir los embates del Guma. Achucarro destacó la entrega del plantel y el significado personal de enfrentar a Francisco “Chiqui” Arce en el banco rival. “La verdad que un partido muy trabado, muy difícil, contento por el triunfo. Me tocó enfrentar a uno de mi maestro. Uno no dimensiona capaz, pero estaba ahí hace poco yo aprendiendo del profe ”Chiqui" Arce y hoy me toca enfrentarlo y la verdad que los jugadores en sí respondieron bastante bien. Como le había dicho a ellos, yo no tengo la varita mágica tal vez, pero sí dependía mucho de la actitud, de la gana que ellos puedan demostrar dentro de la cancha y hoy día demostraron con juego, por momentos en pasaje del partido nos superaron, pero no supimos reponer y la verdad que un triunfo muy”.

Consultado sobre los ajustes tácticos realizados durante el complemento y la inclusión de futbolistas jóvenes que resultaron determinantes, el técnico interino explicó su visión. “La verdad que en el primer tiempo en el medio éramos superados, entonces decidí cambiar de sistema, le incluimos a César Bogadilla, que es un chico que le conocemos bastante bien, yo le tengo a César desde la Sub 17, le conozco bastante bien tanto a César como a Marcelo Chaparro, los jugadores de la casa le conozco y sé lo que me pueden dar. También hoy Édgar Páez no venía jugando, hoy entró y dio lo suyo. Bueno, son jugadores que sí, yo confío mucho en ellos y capaz también esa confianza que yo les doy, ellos demuestran dentro de la cancha, pero acá más que nada no son los canteranos, sino que son los jugadores que el año pasado salieron campeones, son super campeones y la verdad que ellos también ayudan bastante a hacer esto más fácil”.

Sobre su situación contractual y cuánto tiempo permanecerá al frente del primer equipo, el ex delantero fue tajante al reafirmar su lealtad a la institución azulgrana. “Hoy día estoy de interino, ya no es la primera vez y ya dije una y otra vez ya pareciera muy vende humo que digo estoy cada vez que Cerro me llama, porque soy soldado de Cerro entonces me dijeron que era este partido, hasta ahora no me han dicho más nada. La verdad que muy contento, pero esto no solamente es porque las veces que me tocó dirigir o tuve una victoria, sino que yo en todo momento como mi época de jugador ya vi y saben cómo amo los colores de Cerro Porteño. Y bueno, me pone muy contento, agradecido con todo, con toda la gente. Yo creo que la directiva es la que va a decidir qué pasa si trae a otro técnico, dónde me toca ir, dónde me toca estar. Yo voy a dar lo mejor para Cerro Porteño”.

El entrenador detalló como fueron los días anteriores al partido tras la salida del anterior conductor. “Yo con la directiva me dijeron que me haga cargo este día, tuvimos un entrenamiento con ellos. Le dije a los jugadores de que dependía exclusivamente de ellos, que los tácticos no cambiaríamos nada, lo que venían haciendo con Jorge Bava si de, por ahí darle mi toque, como te dije, en la confianza, darle a los canteranos. Y yo me siento a gusto en Cerro Porteño. Yo di mis primeros pasos como jugador en Cerro Porteño, di mis primeros pasos como entrenador en Cerro Porteño. Y estoy muy agradecido a la institución, dónde me toca estar, yo voy a estar siempre disponible”.

Finalmente, proyectando lo que será la participación en la Copa Libertadores, Achucarro envió un mensaje de ambición respecto al grupo que integrará el club junto a Palmeiras, Sporting Cristal y Junior. “Cerro Porteño es un equipo grande, Cerro Porteño torneo que participa tiene que ir no es a participar, es a competir y a dar lo mejor. Tenemos un muy buen plantel, de por ahí nos tocó un grupo donde tenemos que jugar con Palmeiras, Sporting Cristal Perú y después... Junior tenemos que irnos, son viajes largos, pero el equipo está preparado, está convencido, el otro día por ahí se tomó mal la palabra de Jorge Bava, pero yo creo y estoy convencido de que Cerro puede pelear en donde sea, en cualquier cancha”.