Nacional vs. Cerro Porteño cambió de escenario: será en...

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció hoy la modificación de escenario para el clásico de Barrio Obrero. En principio, Nacional vs. Cerro Porteño fue programado para el Arsenio Erico, pero finalmente el duelo entre el Tricolor, que destituyó a Felipe Giménez, y el Ciclón será en otro estadio: el Defensores del Chaco.

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El choque entre la Academia y el Azulgrana corresponde a la fecha 16, en la antesala del superclásico, y será el sábado 11 de abril, a las 20:30, hora de Paraguay. Antes, los dirigidos por el argentino Ariel Holan debutarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, visitando a Sporting Cristal el miércoles 8, a las 23:00 de nuestro país, en el Miguel Grau del Callao, en Perú.