Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Libertadores

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores 2026: el Ciclón de Ariel Holan enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F. El partido comienza a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao, en Callao. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 23:00 horas
Argentina: 23:00 horas
Brasil: 23:00 horas
Uruguay: 23:00 horas
Chile: 22:00 horas
Ecuador: 21:00 horas
Colombia: 21:00 horas
Perú: 21:00 horas
Venezuela: 22:00 horas
Bolivia: 22:00 horas
El Salvador: 20:00 horas
México: 20:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas
Estados Unidos - Este: 21:00 horas
Inglaterra: 02:00 horas
España: 03:00 horas
Bélgica: 03:00 horas
Marruecos: 03:00 horas
Sudáfrica: 03:00 horas
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.