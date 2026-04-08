Cerro Porteño
08 de abril de 2026 - 12:23

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Libertadores

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sporting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores 2026: el Ciclón de Ariel Holan enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F. El partido comienza a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao, en Callao. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 23:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Chile: 22:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

El Salvador: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas

Estados Unidos - Este: 21:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas

España: 03:00 horas

Bélgica: 03:00 horas

Marruecos: 03:00 horas

Sudáfrica: 03:00 horas

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.