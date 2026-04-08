Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo en la Copa Libertadores

Cerro Porteño debuta hoy en la Copa Libertadores 2026: el Ciclón de Ariel Holan enfrenta a Sporting Cristal por la primera fecha del Grupo F. El partido comienza a las 23:00, hora de Paraguay, en el Miguel Grau del Callao, en Callao. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 23:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

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Chile: 22:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

El Salvador: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:00 horas

Estados Unidos - Este: 21:00 horas

Inglaterra: 02:00 horas

España: 03:00 horas

Bélgica: 03:00 horas

Marruecos: 03:00 horas

Sudáfrica: 03:00 horas

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.