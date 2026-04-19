Ignacio Aliseda se pierde el Superclásico ante Olimpia

La baja del “Gordito” se debe a una reincidencia en su lesión muscular. El futbolista volvió a resentirse de la molestia física que lo venía aquejando, un infortunio que le impide llegar en condiciones óptimas al compromiso de esta tarde en Sajonia. Con este encuentro, ya son cuatro los partidos consecutivos en los que el cuerpo técnico liderado por Ariel Holan no puede contar con Aliseda, sumándose a su reciente ausencia en el debut continental ante Sporting Cristal en Perú, el empate sin goles frente a Nacional y el triunfo ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores.

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La ausencia del argentino representa un golpe significativo, ya que el argentino se consolidó como una de las principales armas ofensivas de Cerro Porteño en los clásicos. Sus números ante el eterno rival son contundentes, destacando el doblete que marcó en el triunfo 3-2 disputado en Ciudad del Este por la sexta ronda del Clausura 2025 y el tanto anotado en el empate 1-1 de la temporada anterior en La Nueva Olla. En total, el extremo acumula una racha de tres anotaciones en apenas tres partidos disputados contra el clásico rival.

En una historia en su cuenta de Instagram, el argentino expresó: “Hoy me toca apoyar desde afuera. No hay nada que quisiera más que estar en la cancha en este clásico, intenté llegar pero la mejor decisión es no agravar o resentirse de la lesión, pero confío plenamente en mis compañeros. Vamos con todo, esto es por ustedes y por el escudo. Vamos cerro”.