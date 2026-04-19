Superclásico
19 de abril de 2026 - 10:29

Olimpia vs. Cerro Porteño, el último partido que divide al país

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Olimpia y Cerro Porteño disputan hoy el segundo superclásico de la temporada 2026 del fútbol paraguayo. Por la fecha 17 del torneo Apertura, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Olimpia y Cerro Porteño disputan hoy el partido más importante del fútbol paraguayo: el superclásico. En el ultimo partido que divide al país antes de la Copa del Mundo, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige el mundialista Juan Gabriel Benítez con VAR de Carlos Paul Benítez.

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Olimpia, para ampliar la ventaja y caminar al título

Olimpia enfrenta al inmediato perseguidor en la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que hace días igualó 0-0 con Barracas por la Copa Sudamericana 2026, suma 39 puntos y lidera el campeonato con 33, 6 más que el tradicional rival. Por lo tanto, un triunfo puede abrir el camino hacia la conquista del título de campeón.

Olimpia vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, la última oportunidad por el título

Cerro Porteño tiene la última chance para recortar la diferencia con el puntero y seguir vivo en la lucha por el bicampeonato. El Ciclón de Ariel Holan, que en la semana derrotó 1-0 a Junior por la Copa Libertadores 2026, no tiene margen de error y está obligado a ganar para quedar a 3 puntos con cinco jornadas por delante.

Olimpia vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Fabrizio Peralta, Jorge Morel, Marcelo Chaparro; Pablo Vegetti y Jonatan Torres.