Olimpia vs. Cerro Porteño, el último partido que divide al país

Olimpia y Cerro Porteño disputan hoy el partido más importante del fútbol paraguayo: el superclásico. En el ultimo partido que divide al país antes de la Copa del Mundo, el Decano y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige el mundialista Juan Gabriel Benítez con VAR de Carlos Paul Benítez.

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Olimpia, para ampliar la ventaja y caminar al título

Olimpia enfrenta al inmediato perseguidor en la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que hace días igualó 0-0 con Barracas por la Copa Sudamericana 2026, suma 39 puntos y lidera el campeonato con 33, 6 más que el tradicional rival. Por lo tanto, un triunfo puede abrir el camino hacia la conquista del título de campeón.

Cerro Porteño, la última oportunidad por el título

Cerro Porteño tiene la última chance para recortar la diferencia con el puntero y seguir vivo en la lucha por el bicampeonato. El Ciclón de Ariel Holan, que en la semana derrotó 1-0 a Junior por la Copa Libertadores 2026, no tiene margen de error y está obligado a ganar para quedar a 3 puntos con cinco jornadas por delante.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Fabrizio Peralta, Jorge Morel, Marcelo Chaparro; Pablo Vegetti y Jonatan Torres.