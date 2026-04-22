Cerro Porteño, de estadio vacío a colmado, en seis días

Cerro Porteño jugará el viernes contra Sportivo Ameliano, a las 20:00, a puertas cerradas, mientras que el miércoles de la semana próxima medirá en su escenario al brasileño Palmeiras, a las 21:30, en un escenario colmado, por la magnitud del rival y la importancia del duelo correspondiente a la Copa Libertadores.

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El tribunal disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol dispuso como medida provisoria la prohibición de ingreso de hinchas azulgranas por los próximos dos partidos del torneo Apertura 2026, por los desmanes provocados el domingo último durante el clásico contra Olimpia, suspendido al minuto 30, en el Defensores del Chaco.

Como la medida es solo para el certamen local, el Ciclón tendrá el calor y el color de su afición para la cita internacional contra el Verdão, frente al cual los resultados le fueron esquivos, por lo que se le presenta una oportunidad para intentar quebrar la secuencia negativa, escalar en la clasificación y embolsar un plus de 340.000 dólares.

Para seguir con posibilidades de lucha por la consagración en la primera competencia doméstica del año, Cerro deberá superar a la V azulada, contra la cual nunca perdió en Liga en 15 partidos, sí en Copa Paraguay.

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Cumplidas dos rondas de la fase de grupos de La Gloria Eterna, el Ciclón cuenta con 3 puntos, al igual que Sporting Cristal, por debajo del Palmeiras que tiene 4, y por encima del Junior de Barranquilla, que está con 1.

El entrenamiento de este jueves en Barrio Obrero despejará las dudas del entrenador argentino Ariel Holan para la conformación del equipo para el choque contra los albiazules.

Cecilio, sanción y multa

La Confederación Sudamericana de Fútbol suspendió por dos partidos y aplicó una multa a Cecilio Domínguez por la expulsión sufrida contra Sporting Cristal, en Perú.

El “10” azulgrana, que ya no jugó contra Junior por su inhabilitación provisoria, tampoco podrá estar frente a Palmeiras. Además deberá abonar 3.000 dólares, 18.600.000 guaraníes, como castigo económico.

Cecilio recibió la tarjeta roja al impactar el balón en el rostro de un rival en una reposición manual, acción tipificada como conducta antideportiva o violenta.