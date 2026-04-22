El vicepresidente de Cerro Porteño: “Lo que menos queremos es perder los puntos”

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sancionó a Cerro Porteño con la prohibición de ingreso de los aficionados en las próximas dos fechas. La resolución es provisoria y la primera luego de la suspensión del superclásico ante Olimpia por los incidentes de violencia entre las barras del Ciclón y la Policía Nacional en el Defensores del Chaco.

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En base al Artículo 73 del Código Disciplinario de la APF, el Decano espera recibir los puntos del partido, mientras que en Barrio Obrero desean la reanudación del juego. La razón para solicitar disputar el resto del encuentro es porque la responsabilidad de los hechos también es del local y porque falló del operativo de seguridad, según expresó el propio Luis Ortega.

#CardinalDeportivo | 🎙️ Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño 🔵🔴



🗣️ "Estamos matando el fútbol por culpa de unos inadaptados. Tendremos dos partidos sin público, ¿y qué tienen que ver los hinchas que no estuvieron involucrados?"



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“Demostrar que la responsabilidad es compartida”

“Hubo fallas en el operativo de seguridad, se podía haber manejado mejor”, expresó el vicepresidente al Cardinal Deportivo. “Estamos preparando todo el descargo para presentar a la APF. Queremos demostrar que la responsabilidad es compartida”, continuó el directivo, que a continuación dejó en claro que “lo que menos queremos es perder los puntos”.

“¿Cómo es que llegaron al estadio sin entradas? Para eso están los anillos de seguridad”, manifestó Ortega, insistiendo en los errores del operativo de seguridad. “Estamos matando el fútbol por culpa de unos inadaptados. Tendremos dos partidos sin público, ¿y qué tienen que ver los hinchas que no estuvieron involucrados?”, finalizó el dirigente azulgrana a ABC Cardinal 730 AM.