Los dos partidos que Cerro Porteño jugará sin público

Cerro Porteño fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) después de la suspensión del superclásico contra Olimpia por los incidentes de las barras bravas con la Policía Nacional en la Gradería Norte del Defensores del Chaco. La decisión del organismo, que es provisoria, prohíbe el ingreso del público azulgrana por dos encuentros.

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“Disponer provisoriamente y por el término de (2) dos fechas, que el Club Cerro Porteño dispute dichos partidos a PUERTAS CERRADAS, sin público, todo y cualquier estadio en el que el Club Cerro Porteño oficie de local, en cualquier torneo organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol”, señaló el Tribunal de Disciplina en la resolución publicada el martes.

Sin público, de local y de visitante

Tal y como había acontecido en febrero de 2024 luego de la suspensión del cotejo ante 2 de Mayo, el Ciclón disputará sus próximos dos cotejos sin presencia de aficionados propios. El primer compromiso es de local y el segundo, de visitante. “En partidos en que el club Cerro Porteño oficie de visitante también regirá la misma prohibición”, especificó el ente.

Los partidos sin hinchas de Cerro

Por lo tanto, los dirigidos por Ariel Holan no contarán con simpatizantes en las rondas 18 y 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Las jornadas están programadas y son el viernes 24 de abril frente a Sportivo Ameliano, a las 20:00, en La Nueva Olla y el sábado 2 de mayo contra Recoleta, a las 17:45, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero (puede cambiar).