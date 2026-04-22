Luis Ortega y los 2 partidos sin hinchas: “No estoy de acuerdo”

Cerro Porteño jugará los próximos dos partidos del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay sin público. El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) resolvió provisoriamente prohibir el ingreso de los hinchas azulgranas por los incidentes violentos contra la Policía y posterior suspensión del superclásico contra Olimpia por la fecha 17.

Lea más: Luis Ortega: “Lo que menos queremos es perder los puntos”

Luis Ortega manifestó estar en desacuerdo con la determinación del organismo. “No estoy de acuerdo con esta medida, porque se generaliza a todos los hinchas”, expresó el Cardinal Deportivo. “Estamos matando el fútbol por culpa de unos inadaptados. Tendremos dos partidos sin público, ¿y qué tienen que ver los hinchas que no estuvieron involucrados?”, añadió el vicepresidente.

#CardinalDeportivo | 🎙️ Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño 🔵🔴



🗣️"El Clásico que organizamos fue perfecto"



🗣️ "¿Cómo es que llegaron al estadio sin entradas? Para eso están los anillos de seguridad"



🗣️ "No estoy de acuerdo con esta medida, porque se generaliza a… pic.twitter.com/s6HGuKBxk5 — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 22, 2026

Los dos partidos de Cerro Porteño sin público

Los dirigidos por Ariel Holan enfrentarán a Sportivo Ameliano, el viernes 24 de abril a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción y medirán a Recoleta FC, el sábado 2 de mayo a las 17:45, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. En ambos duelos, de local en el primero y de visitante en el segundo, no podrán asistir los simpatizantes del “Club del Pueblo”.