Cerro Porteño vs. Palmeiras: continúa la venta de entradas para la Copa Libertadores

Cerro Porteño concentra toda la atención a una nueva jornada de Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que debutó con derrota 1-0 ante Sporting Cristal de visitante y venció 1-0 a Junior de local en la segunda ronda, recibe al Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio por la fecha 3 de la fase de grupos. El partido es el miércoles a las 21:30, hora de Paraguay.

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El club mantiene habilitada la venta de entradas. Desde el jueves 23 para los socios y el domingo 26 para los no socios, las localidades tienen nuevos precios. Los hinchas azulgranas pueden acceder a un ticket de forma presencial en el Lobby de La Nueva Olla y por medio on-line en la APP de Cerro Porteño. “Todos los niños deberán pagar la totalidad de sus entradas”, comunicó la institución.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Precios de entradas

Socios

Gradería Norte: 30.000 gs.

Gradería Novena: 20.000 gs.

Platea Alta y Baja: 60.000 gs.

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Preferencia Lateral: 120.000 gs.

Platea Vip: 150.000 gs.

No socios

Gradería Norte: 40.000 gs.

Gradería Novena: 30.000 gs.

Platea Alta y Baja: 80.000 gs.

Preferencia Lateral: 160.000 gs.

Platea Vip: 200.000 gs.