Cerro Porteño
27 de abril de 2026 - 09:18

Cerro Porteño vs. Palmeiras: continúa la venta de entradas para la Copa Libertadores

Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los hinchas de Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.@ccp1912oficial

Cerro Porteño enfrenta a Palmeiras el miércoles 29 de abril por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño concentra toda la atención a una nueva jornada de Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que debutó con derrota 1-0 ante Sporting Cristal de visitante y venció 1-0 a Junior de local en la segunda ronda, recibe al Palmeiras de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio por la fecha 3 de la fase de grupos. El partido es el miércoles a las 21:30, hora de Paraguay.

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El club mantiene habilitada la venta de entradas. Desde el jueves 23 para los socios y el domingo 26 para los no socios, las localidades tienen nuevos precios. Los hinchas azulgranas pueden acceder a un ticket de forma presencial en el Lobby de La Nueva Olla y por medio on-line en la APP de Cerro Porteño. “Todos los niños deberán pagar la totalidad de sus entradas”, comunicó la institución.

El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, festeja un tanto en el partido frente a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, festeja un tanto en el partido frente a Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: Precios de entradas

Socios

Gradería Norte: 30.000 gs.

Gradería Novena: 20.000 gs.

Platea Alta y Baja: 60.000 gs.

Preferencia Lateral: 120.000 gs.

Platea Vip: 150.000 gs.

No socios

Gradería Norte: 40.000 gs.

Gradería Novena: 30.000 gs.

Platea Alta y Baja: 80.000 gs.

Preferencia Lateral: 160.000 gs.

Platea Vip: 200.000 gs.