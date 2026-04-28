La advertencia de Cerro Porteño a sus hinchas para el duelo ante Palmeiras

Cerro Porteño se prepara para una noche de alta exigencia este miércoles. El conjunto azulgrana recibe a Palmeiras en La Nueva Olla en un duelo que definirá gran parte de sus aspiraciones para los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la atención del club no solo está en el césped, sino también en las gradas, donde la tolerancia hacia la discriminación será nula.

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Tras antecedentes que han golpeado las arcas del club en el pasado, la institución emitió un comunicado oficial recordando que cualquier gesto inapropiado podría hundir financieramente a la entidad y dejar a los responsables fuera de los estadios para siempre.

A través de sus canales oficiales, el club fue rotundo. “Queda prohibido realizar gestos, comentarios racistas u homofóbicos, además de incurrir en cualquier tipo de violencia, disturbios o uso de elementos prohibidos. En caso de observar este tipo de actos, se solicita a los hinchas en general informar a los agentes de seguridad ubicados en nuestro estadio”.

La dirigencia cerrista endureció su postura. Más allá de las sanciones económicas que pueda imponer el máximo organismo del fútbol sudamericano, el club llevará el caso al ámbito legal y civil para proteger su integridad. “Las personas que cometan este tipo de infracciones serán identificadas. El club tomará acciones legales correspondientes y aplicará las sanciones pertinentes, pudiendo incluso prohibir el ingreso de por vida a cualquier partido que dispute el club Cerro Porteño. Incurrir en este tipo de infracciones podría derivar en fuertes sanciones económicas para el club”.

El Comunicado de Cerro Porteño