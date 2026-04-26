Cerro Porteño
26 de abril de 2026 - 14:42

Cerro Porteño vs. Palmeiras, con arbitraje uruguayo

El uruguayo Gustavo Tejera (38 años) conducirá el miércoles el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras.
El uruguayo Gustavo Tejera (38 años) conducirá el miércoles el partido entre Cerro Porteño y Palmeiras.

Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentarán el miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo, clave para ambos equipos, contará con la conducción arbitral del uruguayo Gustavo Tejera.

Por ABC Color

El partido entre Cerro Porteño y Palmeiras, correspondiente al Grupo F, se desarrollará a mitad de semana en Barrio Obrero, a las 21:30.

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El “match” contará con un staff referil íntegrante uruguayo. Gustavo Tejera será el juez central, Martín Soppi y Horacio Ferreiro en los laterales, Alberto Feres como cuarto árbitro, Antonío García será el encargado del VAR y Agustín Berisso cumplirá la función de asistente en cabina.

Palmeiras lidera la llave con 4 puntos, Sporting Cristal y Cerro Porteño tienen 3, mientras que Junior de Barranquilla marcha último, con 1.

Las entradas para el atractivo espectáculo internacional fueron fijada en 20.000 guaraníes en Novena, 30.000 en Norte, 60.000 en Plateas, 140.000 en Preferencias laterales y 160.000 en Vip, la zona central.

En el choque anterior del Ciclón como local, contra Junior de Barranquilla (triunfo por 1-0) habían ingresado 14.093 espectadores.