Cerro Porteño vs. Palmeiras, con arbitraje uruguayo

El partido entre Cerro Porteño y Palmeiras, correspondiente al Grupo F, se desarrollará a mitad de semana en Barrio Obrero, a las 21:30.

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El “match” contará con un staff referil íntegrante uruguayo. Gustavo Tejera será el juez central, Martín Soppi y Horacio Ferreiro en los laterales, Alberto Feres como cuarto árbitro, Antonío García será el encargado del VAR y Agustín Berisso cumplirá la función de asistente en cabina.

Palmeiras lidera la llave con 4 puntos, Sporting Cristal y Cerro Porteño tienen 3, mientras que Junior de Barranquilla marcha último, con 1.

Las entradas para el atractivo espectáculo internacional fueron fijada en 20.000 guaraníes en Novena, 30.000 en Norte, 60.000 en Plateas, 140.000 en Preferencias laterales y 160.000 en Vip, la zona central.

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En el choque anterior del Ciclón como local, contra Junior de Barranquilla (triunfo por 1-0) habían ingresado 14.093 espectadores.