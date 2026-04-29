Cerro Porteño
29 de abril de 2026 a la - 11:05

¿Cuándo se dieron las “inservibles” victorias de Cerro Porteño sobre Palmeiras?

José Domingo Salcedo, en acción ante Paulo Baier. "Mingo" había marcado uno de los goles de Cerro Porteño contra Palmeiras en la victoria azulgrana por 3-2 en Brasil, en el 2006.
José Domingo Salcedo, en acción ante Paulo Baier. "Mingo" había marcado uno de los goles de Cerro Porteño contra Palmeiras en la victoria azulgrana por 3-2 en Brasil, en el 2006.Archivo ABC Color

Cerro Porteño cuenta con un historial negativo contra Palmeiras, con el que se enfrentará este miércoles en La Nueva Olla, a las 21:30. En este material te presentamos el dato de las dos únicas e “inservibles” victorias azulgranas contra el Verdão en 16 partidos de la Copa Libertadores.

Por ABC Color

El registro de enfrentamientos entre Cerro Porteño y Palmeiras por la máxima competencia de la Conmebol marca 16 juegos, con 2 victorias del Ciclón, 10 del Verdão y 4 empates.

El 13 de abril de 2006, el Ciclón logró su primera victoria contra el equipo brasileño. Fue por 3-2 en el Palestra Italia, en São Paulo, con anotaciones de José Domingo “Mingo” Salcedo y doblete de Erwin Ávalos. El entrenador azulgrana fue Gustavo Costas.

Este enfrentamiento, en el que se dio una trifulca entre futbolistas de ambos clubes, fue por la última fecha de la fase de grupos. El representante paraguayo quedó al margen del evento con 8 puntos, por debajo del Nacional de Medellín, que hizo 10 y Palmeiras, que tuvo 9.

El segundo triunfo cerrista contra su “sombra negra” fue el 30 de agosto de 2018, por los octavos de final, nuevamente de visitante. Fue por 1-0, con el gol de Santiago Arzamendia, bajo la dirección técnica del español Fernando Jubero. La victoria no alcanzó para avanzar a semifinales, ya que los brasileños se habían impuesto en Asunción por 2-0.