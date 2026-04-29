¿Cuándo se dieron las “inservibles” victorias de Cerro Porteño sobre Palmeiras?

El registro de enfrentamientos entre Cerro Porteño y Palmeiras por la máxima competencia de la Conmebol marca 16 juegos, con 2 victorias del Ciclón, 10 del Verdão y 4 empates.

El 13 de abril de 2006, el Ciclón logró su primera victoria contra el equipo brasileño. Fue por 3-2 en el Palestra Italia, en São Paulo, con anotaciones de José Domingo “Mingo” Salcedo y doblete de Erwin Ávalos. El entrenador azulgrana fue Gustavo Costas.

Este enfrentamiento, en el que se dio una trifulca entre futbolistas de ambos clubes, fue por la última fecha de la fase de grupos. El representante paraguayo quedó al margen del evento con 8 puntos, por debajo del Nacional de Medellín, que hizo 10 y Palmeiras, que tuvo 9.

El segundo triunfo cerrista contra su “sombra negra” fue el 30 de agosto de 2018, por los octavos de final, nuevamente de visitante. Fue por 1-0, con el gol de Santiago Arzamendia, bajo la dirección técnica del español Fernando Jubero. La victoria no alcanzó para avanzar a semifinales, ya que los brasileños se habían impuesto en Asunción por 2-0.