El enojo de Abel Ferreira porque Cerro Porteño achicó la cancha

Palmeiras quedó sorprendido por las dimensiones del gramado de La Nueva Olla en la antesala del partido contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Barrio Obrero achicó el ancho del terreno de juego de 68 a 64 metros, reduciendo 2 metros por lado. Abel Ferreira explotó y criticó el hecho en la conferencia posterior al empate 1-1.

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“Nunca en mi vida había visto (que un club reduzca el ancho del campo). Es la primera vez... Llevo muchos años involucrado en el fútbol. Es la primera vez que veo esto, pero hay que preguntarle a la Conmebol”, expresó el DT portugués, sorprendido por el acontecimiento. A pesar del malestar, el campo estaba dentro de los límites reglamentarios.

Abel Ferreira: “¿Sabes en qué siglo estamos?"

Luego de la respuesta, Ferreira fue nuevamente consultado sobre el tema, pero esta vez el técnico de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio contestó con la siguiente frase: “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir”. El Verdão llegó a los 5 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo F.