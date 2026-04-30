La milagrosa doble salvada de Cerro Porteño a los 95 minutos

Cerro Porteño empató 1-1 con Palmeiras por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que achicó las dimensiones del campo de juego para enfrentar al Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, comenzó perdiendo con el tanto de Jhon Arias a los 34 minutos, pero acabó empatando con el gol en contra de Carlos Miguel a los 71′.

Lea más: Video: Los goles del empate 1-1 entre Cerro Porteño y Palmeiras

El resultado, sumando un punto de local contra uno de los mejores equipos del continente, no escapó de la angustia ya que en la última jugada del encuentro, Alexis Martin Aruas y Matías Pérez tuvieron dos intervenciones salvadoras y milagrosas. Tanto el arquero como el defensor evitaron el 2-1 del Alviverde en una misma acción. La Nueva Olla gritó como una anotación.

La doble salvada, de la falta de Juan Iturbe

Palmeiras tuvo un tiro libre producto de una falta de Iturbe. El centro fue el segundo palo, en el área chica, donde Murilo cabeceó solo. La acción parecía terminar en gol, pero Martin Arias sobre la línea desvío con el pierna izquierda de forma extraordinaria. El rebote quedó para Mauricio, quien remató de primera. Pérez, a centímetros de la raya de gol, acabó rechazando con el pie derecho.

Lea más: Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo vs. Palmeiras

La doble salvada milagrosa de Cerro Porteño