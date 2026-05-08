Ariel Holan: “Todo se redondea por el esfuerzo y la pasión de los jugadores”

El vestuario de Cerro Porteño en el estadio Jaime Morón León, era pura euforia, pero en conferencia de prensa, el entrenador argentino mantuvo la calma del estratega que ve cómo su plan sale a la perfección. Tras el triunfazo ante Junior, el DT argentino analizó las claves de la victoria, elogiando el esfuerzo de sus dirigidos, ante la adversidad de la falta de tiempo de trabajo.

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Táctica sobre césped: El mérito de los jugadores

Para Holan, la clave no estuvo solo en los pies, sino en la cabeza. El entrenador destacó la capacidad de sus dirigidos para absorber conceptos en tiempo récord: “El equipo trabajó mucho desde el lugar que podemos trabajar, que es el conceptual, con poco tiempo de entrenamiento en campo. Entonces, hay un mérito enorme de los jugadores porque la información que vamos generando en la semana —para ir dándoles a ellos posibilidades de también ser partícipes del proceso de decisiones— yo creo que engrandece mucho al equipo. Porque son pocos los entrenamientos que podemos hacer con pelota en campo; son pocos los que podemos hacer sin pelota y fuera del campo, y creo que esos son los que valoro enormemente porque ellos son los que más estresan, porque hay que tomar decisiones, hay que analizar.

¡¡QUÉ GOLAZO HICISTE, PABLO!! VEGETTI LA AGARRÓ EN EL AIRE Y ANOTÓ EL PRIMERO DE CERRO PORTEÑO VS. JUNIOR. ¡TOP!



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Un primer tiempo al borde de la perfección

El Ciclón dominó la primera mitad y supo sufrir en la segunda ante un rival de jerarquía. Holan reconoció que el equipo pudo haber liquidado el pleito antes. “El mérito es de los jugadores. Hicieron un primer tiempo extraordinario; creo que creamos situaciones de gol como para poder ir al vestuario con la diferencia de un gol más. Y en el segundo tiempo creo que nos costó un poco sostener, porque no olvidemos que jugamos contra un equipo que tiene muchos futbolistas de mucha categoría, que son muy difíciles de marcar, sobre todo de mitad de cancha para adelante”.

La genialidad de Pablo Vegetti y el “muro” azulgrana

Más allá del orden colectivo, el partido se rompió con una pincelada de talento individual que el DT no dudó en elogiar, resaltando también la solidez defensiva: “Realmente creo que, a lo largo de todo el partido, hicimos un partido de defensa tremendo. Y creo que el gol fue un golazo y no hay mucho para explicar de eso: es una genialidad de Pablo, una acción totalmente individual que le pegó y la clavó en un ángulo. Pero también creo yo que todo esto se redondea por el esfuerzo y la pasión con la que jugaron los jugadores; con la misma pasión que vino la gente de acá a apoyarlos, con una ilusión tremenda”.

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Una inyección de pasión desde la grada

Finalmente, Holan dedicó el triunfo a los hinchas que fueron para alentar en Colombia, subrayando que ese apoyo es el combustible emocional del plantel. “Y me alegra mucho porque sé que hicieron, seguramente, un esfuerzo económico importante para estar acá, privándose de cosas; mismo los medios de prensa que nos acompañaron. Así que estoy muy agradecido de eso, porque eso se va transmitiendo al jugador y es una inyección más para dejar en la cancha todo

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lo que dejaron. Y creo que ese fue el secreto también: no solamente de todo lo que se comprometieron ellos para preparar el partido, sino después para llevarlo adelante con la pasión, el esfuerzo y la dedicación que le hicieron. Entonces, estoy contento también por la gente que vino, que los jugadores les hayan regalado esa entrega y que nos hayan apoyado de la manera que lo hicieron”.