Cerro Porteño
08 de mayo de 2026 a la - 01:51

Cerro: ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar por la Copa Libertadores?

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Ricardo Maldonado Rozo

Cerro Porteño derrotó 1-0 a Junior con un golazo de Pablo Vegetti y escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño logró un triunfo clave en el estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena. El Ciclón de Ariel Holan derrotó y sacó de la pelea a Junior de Barranquilla: Pablo Vegetti, con un golazo de larga distancia, anotó el único tanto del 1-0 por la fecha 4 del Grupo F. Con el resultado, el Azulgrana es segundo y ocupa puestos de clasificación a octavos de final.

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Los del Barrio Obrero dependen de sí mismo para avanzar a la próxima instancia, pero en la siguiente fecha deben combinar marcadores para anticipar el pase a la serie de los 16 mejores. En el camino restan dos encuentros: uno de visitante y otro de local. Pero antes, el certamen más importante del continente, como también la Copa Sudamericana 2026, tiene una semana de pausa.

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Jaime Morón León, en Cartagena, Colombia.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Jaime Morón León, en Cartagena, Colombia.

Cerro Porteño: los próximos partidos

La acción en la Libertadores volverá en la segunda parte de mayo, en la que Cerro disputará las últimas dos jornadas de la llave. El primer juego será el miércoles 20, a las 21:30, hora de Paraguay, contra Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo, mientras que el segundo está fijado para el jueves 28, a las 19:00, frente a Sporting Cristal en La Nueva Olla de Asunción.

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El gol de Cerro en el relato de Chipi y comentario de Chung