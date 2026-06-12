Cerro Porteño, incorporaciones y amistosos en Argentina

Si bien la afición de Cerro Porteño aguarda las incorporaciones para encarar con mayor fuerza la fase de octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras (12 y 19 de agosto), la primera gran noticia de este mercado de pases invernal sería el visto bueno de la FIFA para las contrataciones, previo pago de las deudas que generaron las demandas.

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Una vez despojado del “cepo”, el Ciclón de Barrio Obrero dará la bienvenida a los argentinos Agustín Ezequiel Almendra, de 26 años y Lucas Gabriel Merolla, de 30.

Ambos llegan a nuestro medio del fútbol mexicano. Almendra, con pasado en Boca Juniors y Racing Club, se desempeña como volante de equilibrio y últimamente estuvo en el Necaxa.

Merolla es zaguero central zurdo, recientemente desvinculado del Mazatlán, también en su primera experiencia internacional. Su carrera contempla los clubes Huracán, Deportivo Español y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

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Los trabajos preparatorios del plantel que dirige Ariel Holan se iniciarán la semana próxima. El cierre de los aprestos será en Buenos Aires con una serie de juegos de fogueo, que son contra Defensa y Justicia (sábado 4 de julio), Deportivo Riestra (martes 7), Gimnasia y Esgrima de La Plata (sábado 11) y Vélez Sarsfield (viernes 17).

El campeonato Clausura 2026 se iniciará el viernes 24 de julio. El estreno de Cerro Porteño será contra Trinidense, en condición de local.