Nacional de Uruguay presenta a Alexis Arias

Por un deseo de “cambio de aire”, Alexis Martín Arias dejó Cerro Porteño para fichar por el Nacional de Montevideo, uno de los grandes del fútbol uruguayo, junto con Peñarol.

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El deportista ejecutó la cláusula de salida que le otorga al Ciclón un ingreso aproximado de 320.000 dólares.

El Ciclón de Barrio Obrero aseguró el concurso del también argentino Guido Herrera, plenamente identificado con el Talleres de Córdoba, como sustituto de AMA.

El guardameta, de 33 años, firmó por el Tricolor charrúa un contrato que va hasta el 31 de diciembre de 2028, siendo un expreso pedido de Jorge Bava, quien fuera entrenador suyo en el club popular azulgrana, con el que conquistó dos medallas, la del torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay.

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Arias señaló que el llamado recibido por Bava fue un factor influyente para sumarse al proyecto de Nacional, al que espera ayudar a la concreción de más conquistas.