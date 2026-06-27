Salida de Arias, una “mini-transferencia” para Cerro Porteño

Los planes se alteraron en Cerro Porteño con la marcha del argentino Alexis Martín Arias (33 años), quien será reemplazado por su compatriota Guido Herrera (34), quien realizó gran parte de su carrera en Talleres de Córdoba.

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Arias se desvinculó del Ciclón y militará en Nacional de Uruguay, al mando técnico de Jorge Bava, con el que “la mitad más uno” consiguió sus logros más recientes, en 2025.

La salida de Alexis Martín fue por motivos familiares, ya que en términos económicos, es difícil que el guardameta haga una gran diferencia en su nuevo club, teniendo en cuenta el costo de vida y el nivel impositivo en Uruguay.

De acuerdo a los datos, la cláusula de salida de Arias representará a Cerro Porteño un ingreso de 320.000 dólares (1.888.000.000 de guaraníes), una especie de “mini-transferencia”, aunque la institución de Barrio Obrero cuenta con uno de los presupuestos más elevados del medio.

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A la contratación de Herrera se podría sumar la de Juan Ángel Espínola (31), de los registros de Newell’s y últimamente en Barracas Central.

¿Por qué fichar a dos goleros? El Ciclón acaba de ceder al tercer arquero, el joven Antonino Martínez (23) a Guaraní, y la continuidad del mundialista Roberto “Gatito” Fernández (38) no está asegurada, ya que es pretendido por una importante entidad de nuestro país.

El Ciclón tendrá tiple competencia en el segundo semestre, el campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 de julio (estreno contra Trinidense, de local), la Copa Paraguay y principalmente la Copa Libertadores. La serie de octavos de final contra Palmeiras será el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El primer enfrentamiento será en el Allianz Parque, en São Paulo.