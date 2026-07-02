Al equipo base de Cerro Porteño solo le falta el arquero

En la mañana del miércoles, Cerro Porteño enfrentó al Sportivo San Lorenzo en el antiguo estadio Adrián Jara del General Díaz de Luque, actualmente propiedad de la Conmebol.

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El elenco A azulgrana se impuso sobre el Rayadito por 1-0, mediante la anotación del argentino Pablo Vegetti.

El entrenador del Ciclón, Ariel Holan, conformó un conjunto por demás compacto, al que solo le falta el arquero para completar, teniendo en cuenta la ida de Alexis Martín Arias al Nacional de Uruguay, y la participación de Roberto Junior Fernández en el Mundial 2026 con la Albirroja.

El tercer golero del semestre inicial, Antonino Martínez, fue cedido a Guaraní, por lo que el conductor azulgrana se vio obligado a incluir a un juvenil.

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Si “Gatito” continúa, es altamente probable que sea titular, aunque todo indica que el argentino Guido Herrera sería el “1”, ya que el guardameta mundialista podría ir a otro importante club de nuestro medio, en el que su padre, Roberto “Gato” Fernández también había militado.

En los demás puestos, el panorama está más que claro. Cuatro de los nuevos componentes del grupo, Iván “Súper” Ramírez, Lucas Merolla, Agustín Almendra y Derlis Rodríguez, quien retorna tras su préstamo de Guaraní, integran la escuadra titular, aunque es .

La formación presentada por el Rayadito es la compuesta por: Jeremías Villanueva; Iván Ramírez, Matías Pérez, Lucas Merolla y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Robert Piris da Motta, Agustín Almendra y Derlis Rodríguez; Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

Es posible que Juan Manuel Iturbe ingrese por Rodríguez y que el también mundialista Víctor Gustavo Velázquez recupere su lugar en defensa.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, Cerro Porteño lidiará con Rubio Ñu, en La Nueva Olla.

La serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras será el miércoles 12 y el 19 de agosto, a las 19:00. El primer cotejo se disputará en Brasil.