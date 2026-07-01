San Lorenzo y Cerro Porteño calientan motores

El antiguo estadio Adrián Jara del General Díaz de Luque, adquirido por la Conmebol, albergó este miércoles los duelos matinales preparatorios entre Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño.

Con un escueto escrito, el Rayadito informó que el “picado” de primer turno lo ganó el Ciclón por 1-0, mientras que el de fondo culminó 0-0.

“Nos movimos ante Cerro Porteño en un par de juegos amistosos en el estadio Conmebol de la ciudad de Luque”, señala el informe “santo”.

“Los resultados de ambos juegos entre el Rayadito y el Ciclón fueron de 0-1 y 0-0, respectivamente. Seguimos alistándonos con todo”, añade el artículo que contiene algunas imágenes.

Los clubes no brindaron detalle alguno en cuanto a las formaciones. Es más, los azulgranas aún no pueden anunciar sus incorporaciones hasta tanto levanten la inhibición de la FIFA.

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San Lorenzo, que necesita cumplir un gran segundo semestre para evitar el descenso a la División Intermedia, enfrentará el sábado a Olimpia, en la Villa de Fernando de la Mora, a las 09:00.

El segundo semestre

El Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del mes el curso. La primera fecha, que aún no fue calendarizada, contempla la realización de los siguientes partidos:

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo

Olimpia vs. Libertad

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu